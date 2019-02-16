شكرا لقرائتكم خبر عن جولات على منشآت الأغذية في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت الأمانة أن الجولات تأتي ضمن برنامج «غذاؤكم أمانة» الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية، مؤكدة استمرارها في الجولات الميدانية والمتابعة بشكل مستمر من أجل سلامة وصحة الجميع.
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