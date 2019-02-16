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جولات على منشآت الأغذية في حفر الباطن

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تنفذ أمانة حفر الباطن الأيام المقبلة جولات ميدانية على المنشآت الغذائية، وسحب عينات من الأغذية والمياه، وعمل مسح ميكروبي عشوائي من مناطق تحضير الغذاء ومن العاملين ليتم إجراء التحاليل اللازمة، مشيرة إلى غلق 6 منشآت مخالفة مؤخرا، وإتلاف 9 كيلو جرامات، كما تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.

وأفادت الأمانة أن الجولات تأتي ضمن برنامج «غذاؤكم أمانة» الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية، مؤكدة استمرارها في الجولات الميدانية والمتابعة بشكل مستمر من أجل سلامة وصحة الجميع.


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