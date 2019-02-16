شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء لتسريع التحول الرقمي في المدارس والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال حضوره لقاء التحول الرقمي في التعليم «مهارات القرن 21» نحو رؤية المملكة 2030، والذي استضافته إدارة تعليم الشرقية ممثلة في إدارة الإشراف التربوي تحت رعاية وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد بن محيا الحيسوني، وبتنظيم من شركة تطوير لتقنية التعليم، وسط مشاركة ١٢٠ ممثلا وممثلة لمديري مكاتب التعليم بالمنطقة، وعدد من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وقادة المدارس بحضور ممثلين عن برنامج التحول الرقمي بالمدارس.
وأوضح الشلعان، أن هذا اللقاء يأتي في سياق مساعي الوزارة لتسريع التحوّل الرقمي في التعليم، وتعزيز الاستفادة من أبرز التقنيات الحديثة الداعمة للعملية التعليمية، التي من شأنها أن تسهم في دعم توجهات الوزارة المستقبلية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، وما حملته من تأكيد على أهميّة التقنية ودورها في النهوض بمختلف القطاعات الحيوية في المملكة.
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