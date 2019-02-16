شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء لتسريع التحول الرقمي في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أن وزارة التعليم تمضي قدماً في تنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، والتي سينعكس أثرها على نحو واضح على الارتقاء بالعملية التعليمية، ورفع جودة مخرجاتها. بما يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تولي التعليم جلّ اهتمامها في سبيل توفير مقومات النجاح له لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

جاء ذلك خلال حضوره لقاء التحول الرقمي في التعليم «مهارات القرن 21» نحو رؤية المملكة 2030، والذي استضافته إدارة تعليم الشرقية ممثلة في إدارة الإشراف التربوي تحت رعاية وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد بن محيا الحيسوني، وبتنظيم من شركة تطوير لتقنية التعليم، وسط مشاركة ١٢٠ ممثلا وممثلة لمديري مكاتب التعليم بالمنطقة، وعدد من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وقادة المدارس بحضور ممثلين عن برنامج التحول الرقمي بالمدارس.

وأوضح الشلعان، أن هذا اللقاء يأتي في سياق مساعي الوزارة لتسريع التحوّل الرقمي في التعليم، وتعزيز الاستفادة من أبرز التقنيات الحديثة الداعمة للعملية التعليمية، التي من شأنها أن تسهم في دعم توجهات الوزارة المستقبلية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، وما حملته من تأكيد على أهميّة التقنية ودورها في النهوض بمختلف القطاعات الحيوية في المملكة.