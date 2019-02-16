شكرا لقرائتكم خبر عن توعية 380 طالبا بالجرائم المعلوماتية والان نبدء بالتفاصيل
ودعا الربيعة، الطلاب إلى التكاتف مع مختلف القطاعات والمؤسسات المجتمعية باعتبار أن التعليم مسؤولية الجميع ويلعب دوراً محورياً في عدم انزلاقهم خلف محتالي الإنترنت والمبتزين ومخترقي المواقع الإلكترونية، فضلاً عن توعيتهم بعدم تحميل البرامج غير الموثوقة، وتجنب التشهير وانتحال شخصيات الآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل وتقنيات المعلومات المختلفة، حتى لا يقعوا عرضةً للمساءلة القانونية التي من عقوباتها: السجن والغرامة المالية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
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