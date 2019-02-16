شكرا لقرائتكم خبر عن توعية 380 طالبا بالجرائم المعلوماتية والان نبدء بالتفاصيل

نظمت شعبة تقنية المعلومات بمكتب التعليم بشرق الدمام بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محاضرة عن «تعريف الجريمة المعلوماتية والعقوبات المترتبة عليها» ألقاها المستشار القانوني في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات صالح الربيعة بمتابعة مشرف تقنية المعلومات بالمكتب خالد الغامدي، وذلك بثانوية الملك عبدالله بحضور 280 طالبا، ومتابعة قائد المدرسة عبدالعزيز الزهراني، ثم ألقيت نفس المحاضرة في ثانوية المدينة المنورة بحضور قائد المدرسة محمد الغامدي و100 طالب، واستهدفت أكثر من 380 طالبا. وتناول المحاضر الربيعة التعريف بالجريمة المعلوماتية، فضلاً عن العقوبات المترتبة عليها، إضافة لوقوفه على أدوات وقنوات الإبلاغ عنها، ومسلطاً الضوء في الوقت نفسه على أنواع الجريمة المعلوماتية وأركانها ومخاطرها، كذلك صعوبات اكتشاف الجريمة المعلوماتية، وصولاً لوقوفه على النظرة القانونية والشرعية لنظام مكافحة الجريمة المعلوماتية.

ودعا الربيعة، الطلاب إلى التكاتف مع مختلف القطاعات والمؤسسات المجتمعية باعتبار أن التعليم مسؤولية الجميع ويلعب دوراً محورياً في عدم انزلاقهم خلف محتالي الإنترنت والمبتزين ومخترقي المواقع الإلكترونية، فضلاً عن توعيتهم بعدم تحميل البرامج غير الموثوقة، وتجنب التشهير وانتحال شخصيات الآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل وتقنيات المعلومات المختلفة، حتى لا يقعوا عرضةً للمساءلة القانونية التي من عقوباتها: السجن والغرامة المالية، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.