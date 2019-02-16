شكرا لقرائتكم باكستان ستكرم الأمير محمد بن سلمان بأعلى وسام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

يزور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، باكستان بعد غد الأحد الموافق يوم 17 فبراير.

وسيكون في استقبال ولي العهد في المطار رئيس الوزراء عمران خان .

وسيلتقي ولي العهد برئيس الوزراء وبرئيس الشيوخ الباكستاني وبرئيس أركان الجيش الباكستاني في القصر الرئاسي ، فيما سيتم خلال الزيارة تكريم ولي العهد بالوسام المدني الباكستاني، حسبما أعلنت صحيفة جنك الباكستانية.

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وكان رئيس وزراء باكستان، عمران خان، قد أكد في وقت سابق أن بلاده تترقب زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي ستبدأ غدًا وتستمر يومين.

وقال خان في حوار له مع قناة العربية: إن السعودية دائمًا دولة صديقة لباكستان، ولهذا هناك علاقة خاصة بين البلدين، وأستطيع أن أؤكد لكم أن ولي العهد سيلقى أفضل ترحيب، والشعب الباكستاني ينتظر زيارته فعلًا.

وأشاد رئيس وزراء باكستان، بالإصلاحات التي يباشرها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن باكستان تريد أن ترى السعودية قوية في الساحة الدولية.

وقال خان: “الأمير محمد بن سلمان يسعى لعصرنة المملكة العربية السعودية، وهذا يحتاج لإصلاحات كثيرة، ونحن نتقاسم الأفكار نفسها، وما يقوم به ولي العهد يستحق الإشادة حقًّا، لأننا نريد أن تكون السعودية قوية، ونأمل في مشاركة الجامعات والمدارس والشباب السعودي في عملية الإصلاح هذه، لمنافسة الدول”.



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