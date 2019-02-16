وزارة العمل الاستعلام عن وافد برقم الإقامة في السعودية

تحرص وزارة العمل علي تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لكي توفر الوقت والجهد علي جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث العديد من العاملين بكافة الجنسيات العربية والأجنبية عن رابط الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة، والذي سوف نرفقه لحضراتكم بأسفل هذه التدوينة، لكي نسهل الأمر علي جميع المهاجرين للأراضي الحجازية السعودية، لكي يتطلعوا علي معلومات الوافدين الجدد في السعودية.

وزارة العمل الاستعلام عن وافد

بإمكان جميع أصحاب الشركات بالسعودية وكذلك المواطنين الوافدين والمقيمين في السعودية الاستعلام عن وافد من خلال استخدام رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز الخاصة بالمغتربين الجدد، للتعرف علي بعض المعلومات المهمة الخاصة بهم، حيث تعتبر هذه الخدمة محل بحث بشكل دائم بمحرك البحث قوفل في المملكة، لأنه دائما ما يقوم المختصون من أصحاب الإعمال بالقطاع الخاص لمعرفة العاملون الذين يعملون بالمنشآت والحاصلون علي رخص العمل والإقامة منذ الست اشهر الأخيرة.

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الاستعلام عن موظف وافد

يمكن الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل الاستعلام عن وافد بشكل إلكتروني عن طريق شبكة الأنترنت، فمن خلال بوابة الخدمات الإلكترونية يمكن الولوج علي خدمة الاستعلام عن موظف وافد الإلكترونية المجانية، من اجل الاطلاع علي كافة التفاصيل الخاصة بالموظف الوافد عن طريق رقم الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الحدود.

الاستعلام-عن-موظف-وافد

كما يمكنكم الاتصال علي رقم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المجاني علي الرقم التالي ” 19911 ” لكي يستعلم أي مواطن عن خدمة استعلام عن موظف وافد في وزارة العمل، وختاما نتمنى بان نكون أوضحنا لكم كافة الخطوات الخاصة بخدمة الاستعلام عن وافد، كما كنت ترغبون وفي حالة عدم وصول المعلومة بوضوح يمكن التواصل معانا عبر التعليقات بأسفل هذه المقال وسوف نقوم بالرد عليكم في اقرب فرصة بأذن الله تعالي