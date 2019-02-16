التسجيل في أراضي المنح سكني الإسكان وطريقة حجز قطع الأراضي المجانية 2019

رابط التسجيل في أراضي المنح السكنية عبر موقع سكني الإسكان، حيث أتاحت وزارة الإسكان حجز الأراضي السكنية المجانية لمستفيدي سكني 2019 من خلال برامج الحلول السكنية الجديد، حيث تم تفعيل الاختيار الإلكتروني لعدد 12 مخطط سكني جاري استكمال ما تبقى من أعمال البنية التحتية لهم، ضمن برامج الحلول السكنية الجديدة لمستفيدي الدعم، وشرحت الوزارة خطوات الدخول على موقع سكني واختيار المخطط المناسب وفق مكان تواجده بالمحافظات واستكمال الإجراءات النظامية.

وزارة الاسكان وفي إطار سعيها لتحقيق الأهداف المخططة نحو رفع نسب تملك المسكن بحلول 2020 إلى نسبة 60%، والعمل على الوصول إلى نسبة 70% ضمن رؤية 2030، تعمل على استحداث الحلول الإلكترونية لمستفيدها، خاصةً بعد الإعلان عن مستفيدي سكني 2019 بواقع 200 ألف مستفيد مطلع العام الحالي، بما يفسح المجال نحو تعدد الخيارات للحصول على المسكن المناسب للمواطن ومنها رابط التسجيل في أراضي المنح سكني الإسكان، أو التسجيل في حجز الأراضي السكنية المجانية.

كيفية التسجيل في أراضي المنح سكني الإسكان

أشارت وزارة الإسكان لكيفية التسجيل في أراضي المنح أو رابط تسجيل الأراضي السكنية المجانية عبر موقع سكني الإسكان، حيث يستطيع مستفيدي حملة سكني المسجلين في برامج الدعم والمستحقين، الدخول على بوابة سكني الإلكترونية واختيار برنامج الحلول السكنية، ثم اختيار الأراضي السكنية المجانية، وتحديد المخطط المناسب من بين 39 مخطط سكني تم طرحهم حتى الآن، بخلاف ما سيتم طرحه مستقبلاً في المدن والمحافظات السعودية.

اختيار المخطط السكني وتحديد المنتج المناسب، يعقبه إدخال البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل الإلكتروني، ثم التوجه إلى احد فروع الوزارة القريبة من المستفيد واستكمال إجراءات للحصول على الأراضي عقب صدور الموافقة بذلك.

منتجات وزارة الإسكان

يجدر الإشارة لكون منتجات وزارة الإسكان تشمل فيلا أو تاون هاوس، أو حجز شقة أو قطعة أرض معدة للبناء، بجانب مبادرة البناء الذاتي ومبادرة الشراء من السوق.