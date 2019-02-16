الآن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية إلكترونياً بالاسم ورقم الحساب عبر رابط موقع الشركة...

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، يعمل المسئولون بالمملكة العربية السعودية عن تسهيل الإجراءات التي يستخدمها المواطنين في المملكة في حياتهم اليومية، وتحويل كافة الخدمات إلى إلكترونية حتى يتم توفير الطاقة المبذولة والوقت والجهد الذين من الممكن أن يضيعوا في سبيل إنجازها، ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للمواطنين والتي ينتظرها الكثيرين في المملكة هي خدمة الإستعلام عن فواتير الكهرباء إلكترونياً كل شهر.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

وقد أعلنت وزارة الكهرباء بأنه جاري تنفيذ الفكرة للعمل بها، والإستعلام عن فاتورة كهرباء شهر نوفمبر 2018 الماضي. وقد أعلنت وزارة الكهرباء عن خبر مفرح لأصحاب الكهرباء الغير مفوترة، وهو أنه من الممكن من خلال خدمة حاسبتي الإلكترونية الموجودة على موقع الشركة السعودية للكهرباء الإستعلام عن القيمة التقديرية للكهرباء الشهرية التي يتم إستخدامها كل شهر، وبذلك يكون المواطنون على علم بما يجب دفعه نهاية كل شهر.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة هي واحدة من أهم الخدمات التي من الممكن أن تقدم للمواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصة وبعد أن أعلن محافظ هيئة الكهرباء السعودي عن ضرورة فصل الكهرباء عن غير المسددين، ورفع الحد الأدنى للفواتير المستحقة، ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشهر الهجري الحالي من خلال الدخول لرابط الشركة السعودية للكهرباء المرفق أعلاه ومن ثم كتابة رقم الحساب في الخانة الأولي وكتابة الرمز المرئي وأخيراً الضغط على كلمة عرض وستحصل على فاتورتك فوراً.