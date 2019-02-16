التأمينات الاجتماعية استعلام عن الراتب برقم الهوية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودي خصصت رابط الالكتروني علي شبكة الأنترنت من اجل الاستفسار عن الرواتب التقاعدية بكل سهولة وبساطة، فمن خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية بالأسفل فرجاء منكم متابعة قراءة السطور التالية.

دائما ما يوفر موقع نجوم مصرية العديد من الخدمات الإلكترونية حتي يستطيع الجميع التعامل بشكل سهل، فاليوم نقدم لحضراتكم بعض الخدمات التي توفرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، لجميع المواطنين المتقاعدين حديثا بالقطاعين الخاص والحكومي في المملكة العربية السعودية.

استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

تحافظ المؤسسة علي حقوق كافة العاملين والموظفين، الذين جاء عليهم وقت التقاعد والخروج من العمل لحدوث أصابة أو حدوث له وفاة، فهنا تقوم المؤسسة بتوفير له راتب شهري يحصل عليه من المؤسسة أو الشركة التي كان يعمل بها، حيث يمكن الاستعلام عن الراتب إلكترونيا من خلال الرابط الالكتروني الموضح لكم بادناه.

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نرفق لكم موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الالكتروني من اجل الاستعلام عن الراتب برقم الهوية أو برقم السجل المدني الخاص بالموظف، وذلك لعرض كافة المعلومات الخاصة بالراتب الشهري للمعاش ومدة الاشتراك عبر هذه الخدمة الإلكترونية، وختاما في حالة وجود أي استفسارات بشأن هذا الاستعلام يمكن تركه بالتعليقات وسوف نجيبكم علي الفور.

التأمينات الاجتماعية أون لاين

كما سنوضح لكم مستقبلا خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية السعودية، من خلال مقال منفصل حتي نوضح لكم الخطوات بشكل مفصل، والتي تبين للموطنين المشتركين حديثا بالموقع الرسمي للمؤسسة التأكد من الانضمام للمؤسسة، وذلك لمتابعة صرف المعاشات والرواتب الخاصة بالمؤسسة.