الأرصاد السعودية تحذر.. وسقوط أمطار تغرق الرياض (فيديو وصور)

شهدت العاصمة السعودية الرياض، تساقطا للأمطار، بداية عصر الجمعة، واستمر تساقطها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار مع وهطولها على الرياض وبعض المحافظات الأخرى.

صقيع وغيوم وسقوط أمطار بالرياض

وسادت الأجواء الشتوية، التي تحمل معها لفحات من الصقيع، وشكل السماء المرسوم بالغيوم مما دفع عدد كبيرا من سكان السعودية ومواطنيها بتدشين هاشتاج #امطار_الرياض_الان ، حيث هطلت الأمطار بشدة ما أدى لغرق بعض الشوارع.

تدشين هاشتاج #امطار_الرياض_الان

حاز هطول الأمطار على اهتمام رواد موقع تويتر الذين دشنوا هاشتاج #امطار_الرياض_الان الذي اجتاحت الترند السعودي في الساعات الأولى من اليوم السبت، للتغريد بصور وفيديوهات ترصد تساقط الأمطار، ومنظر السماء البديع، معربين عن سعادتهم الشديدة بشكل الشوارع التى غسلتها مياه الأمطار ومنظر السماء الملبدة بالغيوم.

الأرصاد السعودية تحذر المواطنين

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية أصدرت عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.