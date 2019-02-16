اشتباكات عنيفة في الدوري السعودي ومدير نادي الاتحاد يضرب مدرب الرائد

بعد انتهاء مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي للمحترفين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، وقعت اشتباكات وشجار عنيف في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس بين مدربي ولاعبي فريقي الرائد والاتحاد مباشرةً عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.

وعقب انتهاء المباراة مباشرةً، دخل اللاعبون والمدربون في شدار عنيف وصل إلى حدّ الضرب، ولم يوقفه سوى تدخّل الشرطة السعودية لتهدئة المتشاجرين والسيطرة على الوضع، وتناقلت وسائل الإعلام مقاطع فيديو لكواليس ما حدث بالممر.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال رئيس نادي الرائد “فهد المطوّع” إن “أسامة المولد” مدير عام نادي الاتحاد كان قد وجّه تهديداً لمدرب فريق الرائد “بيسنيك هاسي” بالضرب بعد انتهاء المباراة، وقد نفذ “المولد” تهديده بالفعل واعتدى على المدرب بالضرب، ونحن لدينا مقاطع فيديو تثبت ما نقول، وسوف نستخدمها لتقديم شكوى ضده.