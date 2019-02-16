، تعرّف على خطورة الإصابة بمتلازمة النظر للكمبيوتر.. الأعراض والعلاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى مشاكل في الرؤية لدى نحو 60 مليون شخص حول العالم

تتعرض العين للكثير من الإرهاق والتعب نتيجة النظر للكمبيوتر والموبايل والأجهزة لساعات طويلة، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة النظر للكمبيوتر، حيث تؤثر هذه المتلازمة على حوالي 60 مليون شخص في العالم.

وحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، يقدم موقع "Style craze " تقريراً عن متلازمة النظر للكمبيوتر، يرصد أعراضها وأسبابها وطرق العلاج.

وتعرف متلازمة النظر للكمبيوتر بـ " Computer Vision Syndrome "، هو مصطلح يستخدم لوصف جميع مشاكل العين أو الرؤية التي تحدث نتيجة لاستخدام الكمبيوتر لفترة طويلة، كما يشار إليها عادة باسم إجهاد العين الرقمي.

ويرى الباحثون أن حوالي 50٪ -90٪ من الأفراد الذين يعملون على شاشة الكمبيوتر تظهر عليهم على الأقل بعض الأعراض.

كيف تؤثر على الرؤية؟

تحدث متلازمة النظر إلى الكمبيوتر (CVS) بسبب الحركة المتكررة لعينيك في نفس المسار لفترات طويلة أثناء العمل، عندما تنظر إلى الكمبيوتر باستمرار، لذا يجب أن تحرك عينيك ذهاباً وإياباً من الكمبيوتر إلى أشياء أخرى قد تحتاج إلى قراءتها أو كتابتها.

الأسباب الشائعة

من الأسباب الشائعة لمتلازمة رؤية الكمبيوتر، عدم استخدام نظارات القراءة بانتظام، والتقدم في السن، ضعف إضاءة المكان، توهج الإضاءة على الشاشات الرقمية الخاصة بك، وقرب المسافة بينك وبين الكمبيوتر.

الأعراض

من العلامات والأعراض الشائعة المرتبطة بمتلازمة رؤية الكمبيوتر هي: عدم وضوح الرؤية أو ضعفها، إرهاق العينين، احمرار العينين والشعور بحرقان وجفاف فيهما، الشعور بالصداع وآلام الظهر أو الرقبة.

العلاج

من المهم زيارة طبيب العيون الخاص بك لإجراء فحوص دورية لمنع الرؤية من التدهور، ويمكن علاج هذه المشكلة باستخدام نظارات لارتدائها أثناء النظر إلى الشاشة، امنح عينيك استراحة على الأقل كل 20 دقيقة لمدة 20 ثانية، اضبط حجم الخط وسطوع الكمبيوتر حتى لا تضطر أن ترهق عينيك كثيراً.