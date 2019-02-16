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قال مسؤولون أمريكيون على تويتر إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في إطلاق نار أمس الجمعة في مصنع بمدينة أورورا بولاية إيلينوي الأمريكية، لكن المنطقة لا تزال مغلقة، بينما قال شاهد إنه رأى أناسًا ينزفون، وفق "سكاي نيوز" عربية.
وفي التفاصيل، ذكرت إدارة الشرطة بأورورا في وقت سابق على تويتر إنها تتعامل مع حادثة تتعلق بمسلح نشط بأحد شوارع المدينة، بحسب "رويترز".
وقالت سلطات المدينة في وقت لاحق إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به، فيما أظهر تسجيل فيديو على وسائل إعلام محلية عددًا من سيارات الشرطة وهي تحيط بمجمع تجاري كبير في أورورا.
إطلاق نار في مصنع بـ "أيلينوي الأمريكية".. والقبض على المشتبه بهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-16
قال مسؤولون أمريكيون على تويتر إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في إطلاق نار أمس الجمعة في مصنع بمدينة أورورا بولاية إيلينوي الأمريكية، لكن المنطقة لا تزال مغلقة، بينما قال شاهد إنه رأى أناسًا ينزفون، وفق "سكاي نيوز" عربية.
وفي التفاصيل، ذكرت إدارة الشرطة بأورورا في وقت سابق على تويتر إنها تتعامل مع حادثة تتعلق بمسلح نشط بأحد شوارع المدينة، بحسب "رويترز".
وقالت سلطات المدينة في وقت لاحق إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به، فيما أظهر تسجيل فيديو على وسائل إعلام محلية عددًا من سيارات الشرطة وهي تحيط بمجمع تجاري كبير في أورورا.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
01:49 AM
الشرطة أغلقت المنطقة.. وشاهد عيان قال إنه رأى أناسًا ينزفون
قال مسؤولون أمريكيون على تويتر إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في إطلاق نار أمس الجمعة في مصنع بمدينة أورورا بولاية إيلينوي الأمريكية، لكن المنطقة لا تزال مغلقة، بينما قال شاهد إنه رأى أناسًا ينزفون، وفق "سكاي نيوز" عربية.
وفي التفاصيل، ذكرت إدارة الشرطة بأورورا في وقت سابق على تويتر إنها تتعامل مع حادثة تتعلق بمسلح نشط بأحد شوارع المدينة، بحسب "رويترز".
وقالت سلطات المدينة في وقت لاحق إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به، فيما أظهر تسجيل فيديو على وسائل إعلام محلية عددًا من سيارات الشرطة وهي تحيط بمجمع تجاري كبير في أورورا.
، إطلاق نار في مصنع بـ "أيلينوي الأمريكية".. والقبض على المشتبه به ،
المصدر : الخليج 365
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