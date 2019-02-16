، رجال القوة الخاصة بمكة تطيح بمواطن هدد قائد مركبة بسكين ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفض التجاوب لهم فتم تقييده بالقوة الجبرية والسيطرة عليه

تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة من السيطرة على مواطن بالقوة الجبرية وشلوا حركته بعد أن هدد قائد مركبة بسلاح أبيض وترجل من المركبة.

وتفصيلاً تلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغاً عن قيام شخص يحمل سكيناً بتهديد قائد مركبة ومن كان معه فيها على طريق الساحل، ليتم تمرير البلاغ للقوة الخاصة لأمن الطرق والتي بدورها وجهت دوريات مركز القطان بطريق الساحل التابع لقوة أمن طرق منطقة مكة لموقع الحادثة.

وعند وصول رجال القوة الموقع تم رصد الشخص وطلب منه تسليم نفسه إلا أنه رفض التجاوب لنداءات رجال القوة، فتم التعامل مع الحالة والسيطرة على المطلوب وإخضاعه وتقييده وسحب السلاح من يده دون وقوع أي إصابات، اتضح أنه مواطن سعودي وتم تسليمه بمحضر رسمي إلى شرطة الجنوبية بجدة تمهيداً لتسليمه للنيابة العامة