، شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يقبِّل الطفلة "الجوهرة" ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يرافقه الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن فهد في منزله بالرياض.

وأظهر مقطع فيديو، نشره الأمير نواف بن فيصل، الأميرَ محمد بن سلمان وهو يقبِّل الطفلة "الجوهرة" ابنة الأمير عبدالعزيز بن فهد.