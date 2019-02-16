محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم التهنئة إلى "اللهيبي" والوفد المشارك أمام ركاب الرحلة بالرياض فاجأ كابتن "الخطوط السعودية" ركاب رحلة الرياض المتجهة إلى الطائف بتقديم تهنئة خاصة لمدير تعليم محافظة الطائف طلال اللهيبي والوفد التعليمي المشارك معه؛ وذلك لفوز إدارة تعليم الطائف بجائزة التميز الإداري في دورتها الثامنة.

وأظهر مقطع فيديو مدير تعليم الطائف وهو يتلقى التهاني من كابتن الطائرة والوفد المشارك معه. شاهد.. كابتن طائرة "السعودية" يهنئ تعليم الطائف بجائزة التميُّز الإداري أحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-16 فاجأ كابتن "الخطوط السعودية" ركاب رحلة الرياض المتجهة إلى الطائف بتقديم تهنئة خاصة لمدير تعليم محافظة الطائف طلال اللهيبي والوفد التعليمي المشارك معه؛ وذلك لفوز إدارة تعليم الطائف بجائزة التميز الإداري في دورتها الثامنة.

وأظهر مقطع فيديو مدير تعليم الطائف وهو يتلقى التهاني من كابتن الطائرة والوفد المشارك معه. Advertisements 16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440 01:25 AM قدَّم التهنئة إلى "اللهيبي" والوفد المشارك أمام ركاب الرحلة بالرياض قدَّم التهنئة إلى "اللهيبي" والوفد المشارك أمام ركاب الرحلة بالرياض فاجأ كابتن "الخطوط السعودية" ركاب رحلة الرياض المتجهة إلى الطائف بتقديم تهنئة خاصة لمدير تعليم محافظة الطائف طلال اللهيبي والوفد التعليمي المشارك معه؛ وذلك لفوز إدارة تعليم الطائف بجائزة التميز الإداري في دورتها الثامنة.

وأظهر مقطع فيديو مدير تعليم الطائف وهو يتلقى التهاني من كابتن الطائرة والوفد المشارك معه. ، شاهد.. كابتن طائرة "السعودية" يهنئ تعليم الطائف بجائزة التميُّز الإداري ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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