، الهلال بالأرض والجمهور يواجه الاتحاد السكندري.. ورحلة الحذر للأهلي أمام الوصل ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال

تنطلق مساء اليوم السبت منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، بثلاث مواجهات ( دور ربع النهائي) حيث يستضيف فريق الوصل الإماراتي نظيره الأهلي السعودي على أرض ملعب نادي الوصل في مدينة دبي الإماراتية.



ويطمح فريقا الوصل الإماراتي والأهلي السعودي لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة مبكراً بتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في استمرار التفوق في لقاء الإياب بين الفريقين الذي سيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الـ 25 من شهر فبراير الجاري، وإن كان الأهلي الأكثر حذراً حيث يسعى للعودة إلى جدة بالفوز أو التعادل الإيجابي.



وفي الرياض، يستضيف فريق الهلال السعودي متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور نظيره الاتحاد السكندري المصري على أرض ملعب جامعة الملك سعود، ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في وضع قدم لأحدهما في دور نصف النهائي من البطولة، بينما سيقام لقاء الإياب بين الفريقين في ملعب الإسكندرية بمدينة الإسكندرية المصرية في الـ 25 من الشهر الجاري.



وفي مدينة أم درمان السودانية، يستضيف فريق المريخ السوداني نظيره مولودية الجزائر الجزائري في المواجهة الثالثة لهذا اليوم، وذلك على ملعب نادي المريخ، وهي مواجهة الإياب بينهما، بعدما التقى الفريقان مؤخراً في مباراة الذهاب في مدينة الجزائر وتعادلا بدون أهداف، وسيسعى كل فريق إلى كسب هذه المواجهة وبلوغ دور نصف النهائي.