، "الخضيري" يحذِّر: "خرابيط" الجهلة قد تودي بحياة شخص أو تسبِّب له جلطة ،

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حذَّر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، مما وصفه بـ"خرابيط" الجهلة، في إشارة لمقطع يدعي إمكانية خفض ضغط الدم بغمر الأرجل في مياه دافئة لمدة 5 دقائق.
وأوضح الدكتور الخضيري أن الانسياق وراء ذلك دون الالتزام بالعلاج واستشارة الأطباء والمختصين قد يودي بحياة إنسان، أو يتسبب في حدوث جلطة.
وكتب تغريدة من حسابه على تويتر: "يدور مقطع، يزعم أنه يمكن تخفيض الضغط خلال خمس دقائق بغطس الأرجل بماء دافئ. إن هذا الانخفاض في الضغط مؤقت؛ لأن الماء الدافئ يوسع الشرايين؛ فيخف الضغط مؤقتًا".
واستدرك الخضيري: لكن بعد إزالة الماء الدافئ بـ10 أو 20 دقيقة يعود الضغط للارتفاع؛ لذا لا بد من العلاج، واتركوا "خرابيط" الجهلة التي قد تودي بحياة شخص، أو تسبب له جلطة.
"الخضيري" يحذِّر: "خرابيط" الجهلة قد تودي بحياة شخص أو تسبِّب له جلطةعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-02-16
حذَّر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، مما وصفه بـ"خرابيط" الجهلة، في إشارة لمقطع يدعي إمكانية خفض ضغط الدم بغمر الأرجل في مياه دافئة لمدة 5 دقائق.
وأوضح الدكتور الخضيري أن الانسياق وراء ذلك دون الالتزام بالعلاج واستشارة الأطباء والمختصين قد يودي بحياة إنسان، أو يتسبب في حدوث جلطة.
وكتب تغريدة من حسابه على تويتر: "يدور مقطع، يزعم أنه يمكن تخفيض الضغط خلال خمس دقائق بغطس الأرجل بماء دافئ. إن هذا الانخفاض في الضغط مؤقت؛ لأن الماء الدافئ يوسع الشرايين؛ فيخف الضغط مؤقتًا".
واستدرك الخضيري: لكن بعد إزالة الماء الدافئ بـ10 أو 20 دقيقة يعود الضغط للارتفاع؛ لذا لا بد من العلاج، واتركوا "خرابيط" الجهلة التي قد تودي بحياة شخص، أو تسبب له جلطة.
16 فبراير 2019 - 11 جمادى الآخر 1440
01:10 AM
ردًّا على مقطع يدعي خفض ضغط الدم بغمر الأرجل بمياه دافئة لمدة 5 دقائق
حذَّر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، مما وصفه بـ"خرابيط" الجهلة، في إشارة لمقطع يدعي إمكانية خفض ضغط الدم بغمر الأرجل في مياه دافئة لمدة 5 دقائق.
وأوضح الدكتور الخضيري أن الانسياق وراء ذلك دون الالتزام بالعلاج واستشارة الأطباء والمختصين قد يودي بحياة إنسان، أو يتسبب في حدوث جلطة.
وكتب تغريدة من حسابه على تويتر: "يدور مقطع، يزعم أنه يمكن تخفيض الضغط خلال خمس دقائق بغطس الأرجل بماء دافئ. إن هذا الانخفاض في الضغط مؤقت؛ لأن الماء الدافئ يوسع الشرايين؛ فيخف الضغط مؤقتًا".
واستدرك الخضيري: لكن بعد إزالة الماء الدافئ بـ10 أو 20 دقيقة يعود الضغط للارتفاع؛ لذا لا بد من العلاج، واتركوا "خرابيط" الجهلة التي قد تودي بحياة شخص، أو تسبب له جلطة.
، "الخضيري" يحذِّر: "خرابيط" الجهلة قد تودي بحياة شخص أو تسبِّب له جلطة ،
المصدر : الخليج 365
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