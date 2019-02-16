، "الخضيري" يحذِّر: "خرابيط" الجهلة قد تودي بحياة شخص أو تسبِّب له جلطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ردًّا على مقطع يدعي خفض ضغط الدم بغمر الأرجل بمياه دافئة لمدة 5 دقائق

حذَّر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم ‏الأبحاث في تخصص المسرطنات، مما وصفه بـ"خرابيط" الجهلة، في إشارة لمقطع يدعي إمكانية خفض ضغط الدم بغمر الأرجل في مياه دافئة لمدة 5 دقائق.

وأوضح الدكتور الخضيري أن الانسياق وراء ذلك دون الالتزام بالعلاج واستشارة الأطباء والمختصين قد يودي بحياة إنسان، أو يتسبب في حدوث جلطة.

وكتب تغريدة من حسابه على تويتر: "يدور مقطع، يزعم أنه يمكن تخفيض الضغط خلال خمس دقائق بغطس الأرجل بماء دافئ. إن هذا الانخفاض في الضغط مؤقت؛ لأن الماء الدافئ يوسع الشرايين؛ فيخف الضغط مؤقتًا".

واستدرك الخضيري: لكن بعد إزالة الماء الدافئ بـ10 أو 20 دقيقة يعود الضغط للارتفاع؛ لذا لا بد من العلاج، واتركوا "خرابيط" الجهلة التي قد تودي بحياة شخص، أو تسبب له جلطة.