، بعد فيديو سقوط من القمة.. سُكان جبال فيفاء: طرقنا تهوي بعابريها ببطون الأودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي طالبوا بوجود مصدات وحواجز كحل بديل لهذه الطرق الخطرة

في الوقت الذي رصدت فيه كاميرات مراقبة سيارة من نوع "تويوتا هايلوكس" هوت من قمة جبل بمحافظة فيفا في منطقة جازان، رصدت "الخليج 365" في عدة أخبار نشرتها عن وقوع حوادث أدت إلى وفيات وإصابات وتلف الممتلكات، جراء السقوط من جبال فيفاء.

وفي التفاصيل، وصفوا الأهالي والزوار من خارج المحافظة، طرقات فيفاء بالطرق المؤدية إلى الموت، لافتين إلى الحوادث المميتة التي يتسبب فيها الطريق؛ نتيجة ضيقة وكثرة منعطفاته الخطرة، ووجود حفر في أحدثتها الأمطار والسيول، فضلاً عن عدم وجود مصدات.

وطالب الأهالي بوجود مصدات وحواجز، كحل بديل لهذه الطرق الضعيفة، التي من الصعب جعلها طرقاً منتصفة نموذجية؛ بسبب التضاريس الجبلية.