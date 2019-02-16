قنصلية المملكة في نيويورك تصدر تنويه مهم

أصدرت قنصلية المملكة في نيويورك، اليوم الجمعة، تنويه مهم، حيث أكدت أنها ستغلق أبوابها، يوم الاثنين 18 فبراير بمناسبة يوم الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت القنصلية، في بيان إن العمل يُستأنف يوم الثلاثاء 19، للحالات الطارئة، وإنه يمكن التواصل 24/7 على هاتف شؤون السعوديين رقم: 917-690-0414 917-690-2663