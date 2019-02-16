أسرة تتهم طبيبًا بمستشفى “حرث جازان” بالإهمال والتأخير حتى الموت

اتهمت أسرة مواطن من منطقة جازان طبيبًا في مستشفى الحرث العام جنوب منطقة جازان بالإهمال، والتسبُّب في وفاة المواطن، بعدما أدخله شقيقه المستشفى العام في محافظة الحرث بمنطقة جازان إثر ضيق في التنفس. وفي التفاصيل، قالت الأسرة أحمد دخل المستشفى يوم الاثنين الماضي. كان يمشي ولكنه يعاني ضيق تنفس حادًّا، ولكن الطبيب أحاله للفرز والكشف عليه من قِبل ممرض، والممرض لم يوضح أي مؤشرات خطرة، بل أودعه كراسي انتظار، وكذلك الطبيب رفض الكشف على الحالة حتى الانتهاء من عمل لديه دونما أن يبلغ بديلاً أو يستشعر خطورة الحالة.

وتابع شقيق المتوفَّى: انقضى وقت قليل، وسقط أخي متوفَّى إلى جواري في ممرات مستشفى الحرث العام. ونطلب من وزير الصحة تشكيل لجنة، ومراجعة الكاميرات، والتأكد من الإهمال والتأخُّر الذي تعرض له شقيقي حتى وفاته في ظل عدم اكتشاف خطورة حالته بالفرز أو الإجراءات من قِبل الطبيب الموجود في الطوارئ آنذاك. ولم ترد “صحة جازان” على استفسار سبق، لكنها غرَّدت عبر حسابها على تويتر حول الموضوع قائلة لشقيقه: تعازينا لكم. عظَّم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وغفر لفقيدكم. جارٍ التحقق من الإجراءات المتخذة مع الحالة، واتخاذ اللازم في حالة رصد أي تهاون أو تقصير في التعامل مع الحالة بحسب صحيفة سبق.