بالفيديو : لحظة وصول ولي العهد سباق نادي الفروسية بالجنادرية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد لمقر حفل سباق نادي الفروسية بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية. وكان في استقبال سموه أصحاب السمو الملكي الأمراء وملاك الخيول من داخل المملكة وخارجها.

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