تشهد منطقة الرياض، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الرياض وضواحيها. وأصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهًا مبكرًا يفيد بـ ” استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار ” . وأوضح الإنذار، أن الأمطار ستبدأ من مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى التاسعة مساء غدًا السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض تشهد هطول أمطار.. والأرصاد: تستمر حتى غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.