بالفيديو: حماد السهلي يهاجم شركات استقدام العمالة المنزلية: جرأت الدول علينا

أكد الكاتب الصحفي حماد السهلي، أن مشكلة العمالة المنزلية مشكلة أزلية، إذ تسببت بعض شركات الاستقدام في تضخيمها بسياسات غير مسؤولة، وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأضاف في حديثه لبرنامج ” ياهلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن ” شركات الاستقدام جرأت الدول المصدرة للعمالة علينا، وجعلتها تضع علينا شروط قاسية، دون أن تضمن حق السعودي ” . وتابعت : ” سوق العمالة المنزلية يعاني الاحتكار من بعض الشركات، ووزارة العمل فشلت في كسر هذا الاحتكار ووضع حلول له ” .