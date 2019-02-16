بالصور.. أبناء الجنود بالزي العسكري في معرض وزارة الدفاع بتبوك

شهد معرض وزارة الدفاع حضورًا قويًا لأبناء الجنود، الذين ظهروا بالزي العسكري، وسط تشجيع أولياء أمورهم؛ لتعريفهم بالأدوار البطولية للقوات المسلحة.

واصطحب أولياء الأمور أطفالهم في معرض الوزارة، الذي يواصل فعالياته لليوم الثالث بميدان العروض العسكرية بالمنطقة الشمالية الغربية، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

وتضمَّنت الفعاليات عرض تضحيات رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الدين والوطن، وأحدث المعدّات والأجهزة العسكرية، التي ضمتها وحداتهم من القوات البرية، وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والجوية الملكية السعودية.

كما استعرض المعرض المتنقل والثالث لوزارة الدفاع، مراحل تطور القوات المسلحة، من خلال الأجنحة التي احتضنت وقدمت تعريفًا شاملًا بأعمال أفرع وزارة الدفاع، وأحدث ما وصلت إليه من إمكانات عسكرية وبشرية عالية؛ حيث كشفت للزوّار عن مسيرة القوات المسلحة ما بين الماضي، وما وصلت إليه من قوة عِتاد من طائرات متقدمة، وراجمات صواريخ، ودبابات ومدرعات .

وقام الضباط والأفراد بتقديم شرح وافٍ للزوَّار عن الأسلحة، وأبرز استخداماتها ومميزاتها، كما تم منح الزوّار فرصة التقاط الصور التذكارية مع الأسلحة الخفيفة، والمتوسطة.

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فيما جذب الركن الجوي الزوار بعرضه لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي «الباتريوت»، والأنظمة الأخرى المضادة للصواريخ؛ حيث قدّم ضباط وأفراد الدفاع الجوي شرحًا وافيًا عن عمل صواريخ الباتريوت المضادة، مبينًا الجناح بإمكاناته وأركانه للزوَّار ومدى التقنيات، التي تمتلكها قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لحماية أجواء المملكة، كما مكَّنت قوات الدفاع الجوي الزوَّار من مشاهدة بعض أسلحتها الثقيلة في الساحة الخارجية لمعرض وزارة الدفاع.

يُذكر أن القوات المسلحة تقوم بأدوار فاعلة في الدفاع عن المملكة، مزودة بكل الإمكانات اللازمة لذلك من الأسلحة والعِتاد المتطور، فضلًا عن حرصها على استمرار التدريب الفعَّال على أحدث الأساليب القتالية؛ حيث تنفِّذ من وقت لآخر العديد من العمليات المشتركة الميدانية، للقضاء على التهديدات والحفاظ على أمن الوطن، وتأمين خط الحدود الدولية والاتصالات الاستراتيجية، بمشاركة القوات الخاصة للقوات البرية، وقوات مشاة البحرية، بالإضافة إلى التخطيط للعمليات المستقبلية وعمليات الإسناد اللوجستي، وذلك بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة، الأمر الذي يَلقى إشادة من جميع المواطنين.

كما تقوم القوات المسلحة بتنفيذ عددٍ من العمليات البحرية، التي تشارك بها وحدات الأمن البحرية الخاصة للقوات البحرية، وطائرات من القوات الجوية الملكية السعودية، في تنفيذ عمليات جوية لحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب، وكذلك مشاركة عدد من الدبابات للقوات البرية في المناورات التكتيكية بالذخيرة الحية، وهو ما شهدته مناورات «درع العرب1»، التي اُختتمت في جمهورية مصر العربية يوم 15 نوفمبر الماضي، بمشاركة 6 دول عربية ضمت السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين، والكويت، والأردن.