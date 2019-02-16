خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية ورقم الإقامة من الجوازات السعودية

يمكن الاستعلام بشكل إلكتروني عن تاشيرة الخروج والعودة بكل سهولة عن طريق الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودي، حيث يمكن الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عن طريق رقم الهوية ورقم الإقامة من اجل التأكد من صلاحية التأشيرة ومعرفة ميعاد تاريخ انتهاءها عبر الرابط الالكتروني الموضح لكم بأسفل هذه التدوينة فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، خصصت الوزارة رابط الالكتروني لكي يتمكن الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية بشكل مجاني، لكي يتعرف الجميع علي صلاحية وتفاصيل التأشيرة نوعها عبر موقع ابشر الالكتروني والذي وفرته الوزارة لكي يتمكن الجميع التسجيل فيه للاستفادة من خدماته الإلكترونية، من اجل أنجاز كافة الإجراءات بشكل إلكتروني.

خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

نرفق لكم رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة وزارة الداخلية، لكي يتمكن جميع المواطنين الاستفسار برقم الهوية الوطنية الخاصة بالكفيل وكذلك رقم الإقامة الخاصة بالموظف الوافد أو المقيم، كما يمكن معرفة طريقة خطوات هذه الخدمة الالكتروني بشكل سهل ومبسط، حيث يقوم المستعلم بالبحث عن التأشيرة من خلال تعبئة البيانات الخاصة بصاحب التأشيرة من ثم يقوم بالبحث عنها كما هو موضح لكم بالصورة التالية.

موقع المديرية العامة للجوازات الخدمات الإلكترونية أبشر

خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

كما يمكن الدخول علي بوابة المديرية العامة للجوازات من اجل التعرف علي رسوم التأشيرة فمن السهل الدخول علي الموقع الرسمي للمديرية من اجل دفع الرسوم المقررة وطباعة التأشيرة بكل سهولة.