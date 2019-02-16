نرفق لكم رقم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموحد، حيث تعتبر خدمة العملاء وزارة العمل من اهم الخدمات المبتكرة والحديثة التي وفرتها الوزارة فمن خلال الحساب الرسمي للوزارة، نشر تغريدة هامة يسأل عنها العديد من المواطنين والمقيمين عن رقم وزارة العمل المجاني، من اجل التواصل مع مركز الاتصال التابعة للوزارة من اجل الاستعلام عن شكوي أو غيرها من التساؤلات، فدائما ما تسعي الوزارة لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لكي تواكب العصر عصر التكنولوجيا الحديثة، التي بفعل طبقتها بعض الدول المتقدمة في معظم أنحاء العالم، من خلال هذا القال سوف نرفق لكم رقم الخط الساخن لمكتب العمل السعودي فرجاء تابعونا.

رقم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الموحد

وزارة العمل في السعودية قامت بتخصيص رقم موحد وهو 19911 من اجل أن يستطيع كافة الجماهير التواصل مع خدمة العملاء التابعة لها من اجل التواصل مع موظفي الوزارة لعرض مقترحاتهم أو شكاواهم بخصوص أي خدمة أو غيرها من الاستفسارات الخاصة بفتح حساب جديد علي الموقع الالكتروني أو الخدمات المتاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

رقم وزارة العمل المجاني

كما توفر وزارة العمل العديد من القنوات الأخري لكي يتواصل معاها المواطنين والمقيمين، فمن تلك القنوات هي الحساب الرسمي لخدمة عملاء وزارة العمل السعودي، والمنضم فيه الألف من المشتركين عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بكافة الجنسيات، وكذلك أصحاب الشركات والمواطنين السعوديين من الكفلاء