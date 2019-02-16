الاستعلام عن التامينات الاجتماعية بالرقم القومى عبر رابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الاستعلام عن التامينات الاجتماعية، يجب أن نعلم أن هناك مؤسستان تعتمد عليهم الوظائف في المملكة العربية السعودية وهما، “المؤسسة العامة للتقاعد ” والأخري ” المؤسسة العامة للتأمينات “، حيث يتم تسجيل الموظفين بهم عند التعاقد معهم .

الاستعلام عن التامينات الاجتماعية

وكما تعودتم معنا في الفترة الأخيرة أننا نقدم لكم كل ماهو جديد للخدمات الإلكترونية المقدمة من الحكومة السعودية، فخدمة استعلام التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني السعودي، هي الخدمة التي نطلعكم علي خطواتها بالتفصيل في مقالنا اليوم .

حيث وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خدمة استعلام التأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني السعودي، لتوضح لك عزيزي القارئ ما إذا كان الموظف مشترك في التأمينات الاجتماعية أم لا .

رابط الاستعلام عن التامينات الاجتماعية

ويمكنك الاستعلام عن الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية برقم السجل المدني السعودي بالخطوات البسيطة الآتية :

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عند ظهور نتيجة البحث يظهر احتمالان :

الأول : أما أنك موظف قائم بالعمل ولديك اشتراك حالي وأيضا يعلمك بمدة الاشتراك

الثاني : انك لست قائم بالعمل حاليا وانك غير مسجل ويطلعك علي مدتك السابقة .