شكرا لقرائتكم بالفيديو والصور.. الأمير محمد بن سلمان يسلم الجوائز للفائزين في سباق الفروسية الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- مساء اليوم، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سمو ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

وقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتسليم الجوائز للفائزين في سباق الفروسية الكبير، وسط حضور جماهيري كبير.

ونشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو يوثق لحظة تسليم الأمير محمد بن سلمان الجوائز للفائزين في السباق.



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