شكرا لقرائتكم أمانة جازان ترد على تساؤلات المواطنين أين ذهبت ميزانية الـ14 مليون؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جازان

علقت أمانة منطقة جازان، على ما تم تداوله بقيام مواطن في جازان بسفلتة طريق بكلفة 29 ألفًا، فيما تساءل المواطنون أين ذهبت ميزانية الـ14 مليونًا؟

وصرح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان، حسين معشي، بأن أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان وجه على وجه السرعة بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الشارع المسفلت، واتضح لهم الآتي:

أولًا: أن الموقع الذي قام فيه متابعات الخليج 365 بسفلتة الشارع المؤدي إلى منزله يبعد عن محافظة العيدابي بمسافة تزيد عن 50 كم، ويقع ضمن قرى مركز ريع مصيدة بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان في منطقة جبلية متوسط ارتفاعها 200 متر تقريبًا عن سطح البحر.

ثانيًا: الشارع الذي قام متابعات الخليج 365 بسفلتته مدروس ومدرج من قبل بلدية محافظة العيدابي ضمن مشروع معتمد جاري تنفيذه لسفلتة قرى مركز ريع مصيده ومدة تنفيذ المشروع (360) يومًا.

ثالثًا: تم تسليم هذا المشروع للمقاول من قبل بلدية محافظة العيدابي بتاريخ 17/ 12/ 1439هـ، وقد بدأ المقاول المنفذ للمشروع بتنفيذ أعمال التمهيد والردم والدك والتسوية لطرق قرى المركز ومن ضمنها الأمتار التي قام متابعات الخليج 365 بسفلتتها أمام منزله بطول ۲۷۰ مترًا وبعرض ۳ أمتار، وتقوم بلدية محافظة العيدابي بمتابعة وحث المقاول على سرعة تنفيذ سفلتة طرق قرى مركز ريع مصيدة خلال مدة المشروع.

رابعًا: بالمعاينة الأولية من قبل جهاز الإشراف ومهندس المقاول للسفلتة المنفذة من قبل متابعات الخليج 365 اتضح لهم بأن سماكتها تقل عن 5 سم في أغلب الشارع، وسيتم إخضاع تلك السفلتة وطبقة الردم للاختبارات، ومن ثم اتخاذ قرار بإزالتها أو عمل طبقة أسفلت جديدة عليها أيهما أفضل من حيث الجودة الفنية.



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