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شكرا لقرائتكم مقتل محافظ عمران المعين من قبل الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة
أفادت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، مقتل محافظ عمران فيصل جمعان المعين، من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
ولم تشر المصادر، إلى مزيد من التفاصيل بشأن الحادث سوى التأكيد على وفاة جمعان، وفقًا لـ”العربية”.
وتشهد جميع الجبهات في اليمن، معارك ضارية بين قوات الشرعية، بقيادة التحالف العربي، وبين الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
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