شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية لاستكمال تحرير حجة والتقدم نحو الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أطلق الجيش اليمني، مسنودًا بقوات من تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، تنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور؛ لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري في تصريح نقله موقع سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية: “إن قوات كبيرة من ألوية العروبة بدأت بالتحرك لحسم المعركة مع الحوثيين الانقلابيين في حجة شمال اليمن، وأن الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز قوات الجيش الوطني اليمني في حجة وفك الحصار عن الأهالي حجور الذين تحاصرهم ميليشيا الحوثي الانقلابية”.

وبين المصدر أن من مهام هذه القوات سيكون التقدم باتجاه محافظة الحديدة وتحرير مديرياتها الشمالية المحادة لمحافظة حجة بدءا من منفذ الخرج ووصولًا إلى ميناء الحديدة.



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