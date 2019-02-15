الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر بوابة أبشر

يبحث الكثير من السعوديين عن الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية فى محرك البحث “جوجل”، وقد كان الإستعلام قبل ذلك يتطلب بذل مجهود ووقت للذهاب إلى وزارة الداخلية أو الأقسام التابعة لها للكشف عن المخالفات والغرامة المستحقة، ولكن الآن أتاحت وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية الكثير من خدماتها بشكل إلكتروني بسيط يُسهل على المواطنين الكثير والكثير من العناء والتعب، ونوضح لكم من خلال هذه المقالة طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

فى ظل الثورة التكنولوجية التي اجتاحت العالم، تحركت المملكة العربية السعودية لتجعل جميع وزاراتها ومنها وزارة الداخلية تعتمد فى تقديم خدماتها للمواطنين على الوسائل التقنية الحديثة من أجل التسهيل على المواطنين، وجدير بالذكر أن المملكة وضعت رؤية 2030م لتكون إحدى الدول الإقتصادية الهامة فى العالم، ونوضح لكم طريقة الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر الخطوات التالية:

لابد أولاً أن تزور الموقع الرسمى لبوابة أبشر الإلكترونية .

. اضغط على الخدمات الإلكترونية ستجدها فى أعلى الشاشة.

اختر خدمة الإستعلام عن المخالفات المرورية.

فقط ادخل رقم الهوية والرمز المرئى.

ستظهر لك قائمة بجميع مخالفاتك وتفاصيلها من وقت ومكان للمخالفة.

وفى نهاية مقالنا اليوم نود أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، ولأي سؤال أو استفسار فقط قم بترك تعليق وسنرد عليكم فى أقرب وقت