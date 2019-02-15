الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو رقم الحدود عبر موقع وزارة العمل السعودية

يهتم موقع نجوم مصرية بالخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل لجميع المغتربين بداخل الأراضي الحجازية، فمن ضمن الخدمات التي تتحها الوزارة أمام جميع الوافدين والمقيمين خدمة استعلام عن وافد، والتي من خلالها يتمكن أي صاحب عمل من البحث عن المواطنين الذي ليس لديهم أي تصريح عمل أو إقامات، في هذا المقال سوف نجد رابط الاستعلام عن موظف وافد بأسفل هذا الموضوع الذي يعتبر من اهم المقالات بحثا بالسعودية.

موقع وزارة العمل الالكتروني فعل هذه الخدمة المجانية لكي يتمكن جميع أصحاب المؤسسات وكذلك الكفلاء من البحث عن افضل الأفراد لكي يعملوا بداخل شركاتهم، حيث يمكن البحث عن هؤلاء الموظفين والعاملين من خلال استخدام رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز الخاص بهم عبر البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة علي شبكة الأنترنت، ولكي نتعرف علي خطوات الاستعلام عن موظف وافد يجب عليكم متابعة قراءة السطور التالية.

الاستعلام عن موظف وافد

يمكن لأي كفيل الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودي علي شبكة المعلومات الدولية من اجل الاستعلام عن موظف وافد من خلال الرابط الالكتروني التالي بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل دخول، بعد الدخول علي الرابط السابق يتوجه المستعلم بالولوج علي قسم الخدمات الإلكترونية من ثم خدمة الاستعلام عن موظف وافد، كما هو موضح بالصورة التالية، من ثم تملئ البيانات الخاصة بالمواطن المغترب والتي تتضمن رقم الجواز الخاصة به، من ثم تقوم بكتابة رقم التحقق المكون من بعض أرقام بداخل الخانة المخصصة من ثم الضغط علي أيقونة بحث، لكي تظهر لكم نتيجة الخدمة بشكل صحيح يجب التأكد من صحة البيانات.