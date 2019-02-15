شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يرعى حفل سباق الخيل السنوي لجياد الإنتاج والمستورد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

ولدى وصول ولي العهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، و الأمير محمد بن عبدالله بن محمد و الأمير فهد بن عبدالله بن محمد و الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز و الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية و الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز و الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، و الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية رئيس اللجان الفنية ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.