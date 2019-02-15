، اليمن تدعو العالم إلى تعرية أنشطة إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة ،

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شددت وزارة الخارجية اليمنية على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة خطر السياسات الإيرانية على منطقة الشرق الأوسط والعالم.
جاء ذلك خلال مداخلة لنائب وزير الخارجية اليمني السفير محمد الحضرمي، ألقاها في الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للأمن 2019م، والتي بدأت اليوم في مدينة ميونيخ الألمانية بمشاركة العشرات من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع ومئات خبراء الشؤون العسكرية والأمنية.
وقال السفير الحضرمي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إنه من الضروري أن يتم العمل على تعرية أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة قبل الحديث عن أي عمل مشترك حول وضع خطط دفاع مشتركة إستراتيجية لحفظ الأمن والسلم الدوليين".
اليمن تدعو العالم إلى تعرية أنشطة إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-15
شددت وزارة الخارجية اليمنية على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة خطر السياسات الإيرانية على منطقة الشرق الأوسط والعالم.
جاء ذلك خلال مداخلة لنائب وزير الخارجية اليمني السفير محمد الحضرمي، ألقاها في الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للأمن 2019م، والتي بدأت اليوم في مدينة ميونيخ الألمانية بمشاركة العشرات من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع ومئات خبراء الشؤون العسكرية والأمنية.
وقال السفير الحضرمي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إنه من الضروري أن يتم العمل على تعرية أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة قبل الحديث عن أي عمل مشترك حول وضع خطط دفاع مشتركة إستراتيجية لحفظ الأمن والسلم الدوليين".
15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440
11:22 PM
خلال مشاركة السفير الحضرمي في الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للأمن
شددت وزارة الخارجية اليمنية على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة خطر السياسات الإيرانية على منطقة الشرق الأوسط والعالم.
جاء ذلك خلال مداخلة لنائب وزير الخارجية اليمني السفير محمد الحضرمي، ألقاها في الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للأمن 2019م، والتي بدأت اليوم في مدينة ميونيخ الألمانية بمشاركة العشرات من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع ومئات خبراء الشؤون العسكرية والأمنية.
وقال السفير الحضرمي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إنه من الضروري أن يتم العمل على تعرية أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة قبل الحديث عن أي عمل مشترك حول وضع خطط دفاع مشتركة إستراتيجية لحفظ الأمن والسلم الدوليين".
، اليمن تدعو العالم إلى تعرية أنشطة إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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