، المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية يطلق أول حملة لثقافة الادخار ،

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أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية حملة (ادخارك أمان)؛ وهي أول حملة سعودية لرفع ثقافة الادخار مواكبة لرؤية ٢٠٣٠، التي تنص على رفع ثقافة الادخار من ٦ ٪ إلى ١٠٪ للأسر السعودية.
وينفذ المركز الحملة بالتعاون مع عدة جهات مثل وزارة التجارة ولجنة الإعلام المصرفية للبنوك السعودية وجامعة الملك سعود ووزارة العمل ووزارة التعليم، وبرعاية استراتيجية من بنك الإمارات دبي الوطني ورعاية رئيسة من الشركة السعودية للكهرباء.
وتستمر الحملة لمدة شهر كامل تشمل ندوات وورش عمل ودورات ومعارض مصاحبة في المدارس والجامعات وعدد من الدوائر الحكومية، وفِي مراكز تجارية وأماكن عامة؛ مثل البجيري وحديقة الملك عبد الله وغيرها؛ للوصول إلى عدد مليون مستفيد تتم توعيتهم وتثقيفهم عن الوعي المالي والادخار من الأسر والأطفال الذين سيتم تخصيص برامج مميزة لهم تضم برامج تحاكي واقعهم وتسهم في تنمية معرفتهم بالادخار.
ويشرف على الحملة نخبة من المختصين في البرامج المالية والادخار والمتعاونين من عدد من البرامج المالية المعروفة؛ مثل برنامج الحصالة وبرنامج ريالي التوعويَّيْن، وتستمر بعض برامج الحملة حتى عام 2020، إضافة إلى وجودها من خلال معارض متنقّلة في المجمعات التجارية في عدد من مدن المملكة.
المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية يطلق أول حملة لثقافة الادخارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-15
أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية حملة (ادخارك أمان)؛ وهي أول حملة سعودية لرفع ثقافة الادخار مواكبة لرؤية ٢٠٣٠، التي تنص على رفع ثقافة الادخار من ٦ ٪ إلى ١٠٪ للأسر السعودية.
وينفذ المركز الحملة بالتعاون مع عدة جهات مثل وزارة التجارة ولجنة الإعلام المصرفية للبنوك السعودية وجامعة الملك سعود ووزارة العمل ووزارة التعليم، وبرعاية استراتيجية من بنك الإمارات دبي الوطني ورعاية رئيسة من الشركة السعودية للكهرباء.
وتستمر الحملة لمدة شهر كامل تشمل ندوات وورش عمل ودورات ومعارض مصاحبة في المدارس والجامعات وعدد من الدوائر الحكومية، وفِي مراكز تجارية وأماكن عامة؛ مثل البجيري وحديقة الملك عبد الله وغيرها؛ للوصول إلى عدد مليون مستفيد تتم توعيتهم وتثقيفهم عن الوعي المالي والادخار من الأسر والأطفال الذين سيتم تخصيص برامج مميزة لهم تضم برامج تحاكي واقعهم وتسهم في تنمية معرفتهم بالادخار.
ويشرف على الحملة نخبة من المختصين في البرامج المالية والادخار والمتعاونين من عدد من البرامج المالية المعروفة؛ مثل برنامج الحصالة وبرنامج ريالي التوعويَّيْن، وتستمر بعض برامج الحملة حتى عام 2020، إضافة إلى وجودها من خلال معارض متنقّلة في المجمعات التجارية في عدد من مدن المملكة.
15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440
10:56 PM
تحت شعار "ادخارك أمان" ووفق رؤية 2030 وتستمر لمدة شهر كامل
أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية حملة (ادخارك أمان)؛ وهي أول حملة سعودية لرفع ثقافة الادخار مواكبة لرؤية ٢٠٣٠، التي تنص على رفع ثقافة الادخار من ٦ ٪ إلى ١٠٪ للأسر السعودية.
وينفذ المركز الحملة بالتعاون مع عدة جهات مثل وزارة التجارة ولجنة الإعلام المصرفية للبنوك السعودية وجامعة الملك سعود ووزارة العمل ووزارة التعليم، وبرعاية استراتيجية من بنك الإمارات دبي الوطني ورعاية رئيسة من الشركة السعودية للكهرباء.
وتستمر الحملة لمدة شهر كامل تشمل ندوات وورش عمل ودورات ومعارض مصاحبة في المدارس والجامعات وعدد من الدوائر الحكومية، وفِي مراكز تجارية وأماكن عامة؛ مثل البجيري وحديقة الملك عبد الله وغيرها؛ للوصول إلى عدد مليون مستفيد تتم توعيتهم وتثقيفهم عن الوعي المالي والادخار من الأسر والأطفال الذين سيتم تخصيص برامج مميزة لهم تضم برامج تحاكي واقعهم وتسهم في تنمية معرفتهم بالادخار.
ويشرف على الحملة نخبة من المختصين في البرامج المالية والادخار والمتعاونين من عدد من البرامج المالية المعروفة؛ مثل برنامج الحصالة وبرنامج ريالي التوعويَّيْن، وتستمر بعض برامج الحملة حتى عام 2020، إضافة إلى وجودها من خلال معارض متنقّلة في المجمعات التجارية في عدد من مدن المملكة.
، المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية يطلق أول حملة لثقافة الادخار ،
المصدر : الخليج 365
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