، بهدف الدقيقة 91 .. الاتحاد يخطف نقطة التعادل من فم الرائد ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام مباريات الجولة العشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان

سيطر التعادل الإيجابي "هدف لهدف" على مواجهة فريق الرائد بضيفه الاتحاد ليتقاسم الطرفان نقاط المباراة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع فريق الرائد رصيده إلى 24 نقطة بالمركز العاشر فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة بالمركز ما قبل الأخير.

جاءت بداية مواجهة الرائد بضيفه الاتحاد سريعة من جانب أصحاب الضيافة الذين بادروا في البحث عن هدف مبكر حينما حاول اللاعب عبدالله المقرن الوصول لشباك فواز القرني بعد مرور 3 دقائق لكن القائم الأيمن تعاطف مع الحارس وحرم صاحب الأرض من هدف التقدم.

هذا الهدف استفز الاتحاد ودب النشاط في صفوفه وشكل هجومه بقيادة فهد المولد قلقاً متكرراً على الدفاع فبدأ لاعبوه في تنويع هجماته عن طريق التسديد والاختراقات من الوسط واللعب من على الأجناب، لكن كافة محاولته لم تشكل أي مشكلة للرائد الذي استمر في أسلوبه الدفاعي وشن الهجمات المرتدة.

فمن أول فرصة حقيقية كادت رأسية فهد المولد بالدقيقة العاشرة أن تعيد المباراة إلى نقطة البداية لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس عز الدين دوخة، ليعود ذات اللاعب ويقدم فاصلاً مهارياً ويتوغل داخل منطقة الجزاء من الرواق الأيمن قبل أن يسدد كرة عانقت الشباك الجانبية بالدقيقة 19.

اقترب كريم الأحمدي من تعديل النتيجة للاتحاد بعد أن أرسل كرة مباغتة بتصويبة مخادعة كاد يوقع منها هدف التعادل لفريقه غير أن القائم تعاطف مع الحارس مرة أخرى.

في الشوط الثاني كان الوضع أقل هدوءًا بين الفريقين لاسيما في نصف ساعة الأولى منه حيث اقتصرت معظم دقائقه على محاولات لا تذكر وتناوب الفريقان على السيطرة على الكرة في منتصف الميدان مع أفضلية للاتحاد الذي فرض أسلوبه على مجريات اللعب.

انتظرت الجماهير حتى الدقيقة 64 لتشاهد أول فرصة خطيرة في الشوط الثاني عبر لاعب الاتحاد غاري رودريغيز الذي تلاعب بدفاع الرائد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة ارتطمت بقدم محمد عطوة لتصل خفيفة إلى الحارس عزالدين دوخة.

شهدت الدقائق الخمس الأخيرة من اللقاء إثارة كبيرة من الفريقين حيث سنحت أخطر فرص تعديل نتيجة للاتحاد قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي حينما أخطأ الحارس عزالدين دوخة بالتعامل مع عرضية فيلانوفا لتسقط على قدم بريوفيتش لكنه فشل في ترجمة الكرة داخل الشباك، لتعود الكرة إلى الرائد ليشن لاعبوه هجمة مرتدة على أثرها انفرد صالح الشهري بالمرمى لكن براعة فواز القرني أنقذت الموقف.



أثمرت سيطرة الاتحاد عن هدف التعديل عندما تلاعب فهد المولد بمدافعين قبل أن يمرر كرة عرضية متقنة باتجاه عبدالرحمن الغامدي الذي تسلل في غفلة من دفاع وسدد كرة داخل الشباك عجز عزالدين دوخة في التصدي وذلك في الدقيقة 91.