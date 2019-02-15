، ولي العهد يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأسي جياد الإنتاج والمستورد ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين

رعى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم، حفل سباق الخيل السنوي على كأسي سموه لجياد الإنتاج والمستورد بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين.

ولدى وصول سمو ولي العهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والأمير محمد بن عبدالله بن محمد والأمير فهد بن عبدالله بن محمد والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل والأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز ونائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية رئيس اللجان الفنية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ومدير عام نادي الفروسية عادل المزروع.