محمد بن مسعود - الدمام - جارٍ استكمال الإجراءات لتطبيق أقصى العقوبات المقررة عليه في نظام المرور أعلنت إدارة مرور منطقة نجران إلقاء القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط داخل محافظة شرورة، مؤكدة أنه جارٍ استكمال الإجراءات لتطبيق أقصى العقوبات المقررة عليه في نظام المرور. مرور نجران يؤكد القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بمتنزه شرورة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-15 أعلنت إدارة مرور منطقة نجران إلقاء القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط داخل محافظة شرورة، مؤكدة أنه جارٍ استكمال الإجراءات لتطبيق أقصى العقوبات المقررة عليه في نظام المرور. 15 فبراير 2019 - 10 جمادى الآخر 1440 10:22 PM جارٍ استكمال الإجراءات لتطبيق أقصى العقوبات المقررة عليه في نظام المرور جارٍ استكمال الإجراءات لتطبيق أقصى العقوبات المقررة عليه في نظام المرور أعلنت إدارة مرور منطقة نجران إلقاء القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط داخل محافظة شرورة، مؤكدة أنه جارٍ استكمال الإجراءات لتطبيق أقصى العقوبات المقررة عليه في نظام المرور. ، مرور نجران يؤكد القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بمتنزه شرورة ،

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