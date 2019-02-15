إطلاق الملتقى الإلكتروني لمرشحي الابتعاث بدلاً من ملتقيات الرياض وجدة والدمام

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، عن إطلاق وكالة وزارة التعليم للابتعاث مساء أمس (الخميس) الملتقى الإلكتروني للمبتعثين عبر بوابة “سفير” والذي سيكون بديلاً عن الملتقيات التي كانت تنظم للمبتعثين في الرياض وجدة والدمام.

وأوضح العصيمي عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، أن تلك الخطوة تأتي تسهيلاً على مرشحي ومرشحات الابتعاث الخارجي. وأشار العصيمي إلى أن ما يقارب 1000 مرشح للابتعاث أنهوا حضور الملتقى إلكترونياً منذ إطلاقه مساء أمس الخميس.