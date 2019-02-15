شاهد: الملك سلمان وشقيقيه “فيصل” و ” خالد” في ميدان الفروسية قبل 46 عامًا

كشفت صورة نادرة، تعود إلى 46 عامًا مضت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، رفقة أخيه الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

وظهر الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميرًا للرياض، وهو يستقبل الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- لحظة وصوله إلى مقر ميدان الفروسية القديم بالملز، وبرفقته ولي العهد آنذاك الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله-. ويأتي ذلك يوم حفل السباق السنوي الكبير على كأس الملك عام 1394هـ، إذ كان الملك سلمان بن عبدالعزيز يقف بجوار السيارة التي ترجل منها الملك فيصل والملك خالد، استعدادًا لدخولهما إلى ميدان الفروسية.