حقيقة فتح باب القبول والتسجيل في الدفاع المدني

كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني، حقيقة ما يتم تداوله عن فتح باب القبول والتسجيل في تاريخ 12/6/1440ه. وأكد الدفاع المدني في بيان مقتضل، أنه لا صحة لما يتم تداوله بفتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني في تاريخ 12 / 6 / 1440هـ. وأضاف : ” ونؤكد بأنة سوف يتم الإعلان عن ذلك في كافة وسائل الإعلام في حينه ”

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