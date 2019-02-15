“حساب المواطن” يرد على استفسار بشأن استحقاق أجنبية أرملة “بدون ” للدعم

أكد برنامج حساب المواطن على استحقاق الأجنبية أرملة النازح غير حامل الجنسية “بدون” للدعم ، متى توفرت الشروط الأخرى . جاء ذلك رداً على سؤال لإبنة الأرملة حول إمكانية إضافة والدتها على الدعم ، مشيراً إلى ضرورة الإفصاح عن الراتب التقاعدي ومصدره في بيانات “مصدر الدخل ونوعه ” .

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