«صناعة باحث».. فعالية دشنها نادي العلوم الطبية لاكتساب مهارات البحث العلمي

نظّم فريق نادي العلوم الطبية التطبيقية، فعالية علمية، استمرت يومين، تحت عنوان «صناعة باحث»، بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة.

تأتي الفعالية، التي كانت بحضور نخبة من المختصين في البحث العلمي، بهدف اكتساب مهارات البحث العلمي ومعرفة خطوات البحث وكيفية البحث في الأوراق العلمية، واكتساب مهارات في قراءة ومناقشة البحث العلمي.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فاروق أحد المتحدثين في الفعالية، إلى أهمية الحصول على موافقة آداب المهنة قبل التجارب الصحية، بينما قدّم عرضًا عن البحث العلمي ونشره.

وتحدث الدكتور عبدالرحيم الشريف عن كيفية قراءة البحث العلمي وأخلاقيات البحث العلمي، بينما تحدث الدكتور هاني خوجة عن إيجاد فكرة البحث والموافقة على البحث العلمي.

وأشار الدكتور عبدالرحمن شاذلي إلى صفات الباحث الناجح وكيفية اختيار المجلات العلمية عند النشر. ونوّه الأستاذ عبدالرحمن زاهد بالطريقة السهلة لإيجاد البحوث العلمية والمواقع الموثوقة للبحث العلمي.

من جانبها، قالت رئيسة العلاقات شروق بازرعة، إن نجاح هذا المشروع جاء من مبدأ التعاون بين الفريق، مقدمة قدّمت شكرها لجامعة طيبة على إتاحة هذه الفرص التطوعية والأنشطة التدريبية.

وتقدمت بالشكر للمتحدثين وأعضاء نادي العلوم الطبية على ما قدموه من جهد خلال هذه الفترة.