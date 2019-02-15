شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر 4 مشروعات تعليمية في «هجر» بقيق والان نبدء بالتفاصيل

لا تزال معاناة أهالي عدد من هجر محافظة بقيق مستمرة، جراء تعثر إنجاز 4 مشاريع مبان تعليمية، تشمل الدغيمية بنين وفودة بنات وصلاصل بنين والفردانية.

وفي هذا الإطار قام مؤخراً مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان بزيارة لمحافظة بقيق؛ للوقوف على سير العمل التعليمي بمدارس المحافظة ومتابعة المشاريع المنجزة، والوقوف ميدانيا على المشاريع التي تحتاج إلى دعم لإنجازها وتلبية كافة احتياجات المحافظة تعليمياً. وقال مدير تعليم محافظة بقيق مرعي البارقي: إن زيارة د. الشلعان تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية للتعليم بالمحافظة وتلمس الاحتياجات، وتواكب الحراك التعليمي في التركيز على العملية التعليمية في غرف الدراسة، لاسيما في الاستعداد للاختبارات الدولية، مما يعد دليلا عمليا على تسخير كافة الجهود لخدمة الطلاب والطالبات في ظل الإمكانات التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتعليم.

وأشار مدير تعليم محافظة بقيق إلى أن مدير عام تعليم المنطقة الشرقية قد وجه بعدد من التوصيات، التى تصب في الارتقاء بالعملية التعليمية لمزيد من التقدم لتحقق ما يسعى له ولاة الأمر في تطوير التعليم.

وشهدت بداية الفصل الدراسي الثاني الحالي تشغيل مبنيي الجيشية الابتدائية والمتوسطة بنين وافتتاح 3 روضات في الكدادية ويكرب والفردانية، تأتي ضمن خطة التوسع في رياض الأطفال ليصبح عددها 10 رياض أطفال حكومية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى استبدال مبنى الكدادية بنات بمبنى آخر مناسب للبيئة التعليمية للطالبات.