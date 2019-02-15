شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الخرمة يُنقذ مصابة بنزيف وتهتك في الطحال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمة)‏

تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى الخرمة العام من إنقاذ حياة مصابة تم إحضارها للطوارئ في حالة حرجة، إثر تعرضها لحادث مروري مع زوجها الذي أُصيب بعدة كسور وكانت حالته مستقرة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي في مستشفى الخرمة عال محمد السبيعي، أنه في تمام الساعة 8 من مساء أمس (الخميس)، حضر إلي الطوارئ إصابات في حادث انقلاب سيارة نتيجة الأمطار على طريق الخرمة الغريف، نتج عنه إصابة الزوج بكسر في الكاحل الأيسر، وعدة رضوض وسحجات متفرقة، وإصابة الزوجة في الرأس وبنزيف داخلي وتهتك في الطحال.

وبيَّن أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وتجهيز الدم ونقل المريضة للعمليات مباشرة لإجراء عملية استكشاف للبطن، واستئصال الطحال وإيقاف النزيف، بواسطة فريق طبي من المستشفى، وتم إجراء عملية عاجلة استغرقت أكثر من ساعة، وبعدها تم نقلها للعناية المركزة، واستقرت حالتها وتم تحويلها لإحدى مستشفيات الطائف التخصصية لاستكمال علاجها هناك.