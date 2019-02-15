شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من 2 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 9 / 6 / 1440 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في جميع مناطق المملكة عن النتائج التالية: -

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة ( 2626580 ) مخالفاً، منهم ( 2046421 ) مخالفاً لنظام الإقامة، و( 401804 ) مخالفين لنظام العمل، و( 178355 ) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة ( 44133 ) شخصاً، ( 51 % ) منهم يمنيو الجنسية، و( 46 % ) إثيوبيو الجنسية، و( 3 % ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط ( 1893 ) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم ( 3382 ) شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة ( 1077 ) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ( 1047 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ( 30 ) سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 12040 ) وافداً مخالفاً، منهم ( 10386 ) رجُلاً، و ( 1654 ) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق ( 401123 ) مخالفاً، وإحالة ( 359541 ) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 448128 ) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 664931 ) مخالفاً.