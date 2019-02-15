أعلنت وزارة الداخلية، ضبط مليونين و626 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود، خلال الحملات الميدانية المشتركة التي استمرت عامًا وأربعة أشهر.

وقالت وزارة الداخلية، إن إجمال المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة بلغ 2626580 مخالفًا، منهم 2046421 مخالفًا لنظام الإقامة، و401804 مخالفين لنظام العمل، و178355 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأشارت إلى أن إجمال من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 44133 شخصًا، 51% منهم يمنيو الجنسية، و46% إثيوبيو الجنسية، و3 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1893 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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وأكدت أن إجمال المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ 3382 شخصًا.

وأشارت إلى أن إجمال المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 1077 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1047 منهم وإخلاء سبيلهم، بينما تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 30 سعوديًّا.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن إجمال من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 12040 وافدًا مخالفًا، منهم 10386 رجُلًا، و1654 امرأة.

وأكدت إيقاع العقوبات الفورية بحق 401123 مخالفًا، وإحالة 359541 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 448128 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 664931 مخالفًا.