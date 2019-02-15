سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة على معظم مناطق السعودية.. السبت

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة غدًا السبت، يصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد -في بيان صادر عنها اليوم- إن مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، تمتدّ إلى منطقة نجران، كذلك أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تتأثر بانخفاض ملموس في درجات الحرارة، يصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الطقس يبقى باردًا إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية وحائل، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق ووسط المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة، بينما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

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أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ ساعة، بينما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر المملكة خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر المقبلة لتقلبات جوية، يتخللها هطول أمطار على بعض المناطق.

وقال المتحدث باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني: إن توقّعات هيئة الأرصاد تشير إلى استمرار تأثر أجواء المملكة بتقلبات جوية تنتج عنها رياح نشطة مثيرة للأتربة، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وغزيرة في بعض المناطق.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: