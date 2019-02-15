توضيح من «الدفاع المدني» حول فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية

الإعلان عنه سيكون في وسائل الإعلام في حينه
نفت المديرية العامة للدفاع المدني، صحة ما يتم تداوله حول فتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني في تاريخ 12/ 6/ 1440هـ.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، إنه لا صحة لما يتم تداوله بفتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني في تاريخ 12/ 6/ 1440هـ.
وأكدت أنه سوف يتم الإعلان عن ذلك في كل وسائل الإعلام في حينه.
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